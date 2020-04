Cyclisme

Cyclisme : Geraint Thomas affiche un souhait clair pour le Tour de France !

Publié le 12 avril 2020 à 20h35 par D.M.

Vainqueur du Tour de France 2018, Geraint Thomas souhaite voir la Grande Boucle se dérouler cette année. A condition que la pandémie de coronavirus soit bien évidemment de l’histoire ancienne.

« À ce jour, les dates du Tour de France sont maintenues. Mais ce serait mentir que de dire que l’on n’étudie pas d’autres hypothèses en ce qui concerne les dates » déclarait le 1er avril dernier le directeur du Tour de France Christian Prudhomme. En effet, la pandémie de coronavirus bouscule le calendrier sportif et la Grande Boucle prévue du 27 juin au 19 juillet 2020 n’est pas épargnée. La tenue de la course demeure incertaine et plusieurs hypothèses sont évoquées. Alors que la ministre des Sports Roxana Maracineanu a suggéré l'idée d'un Tour de France à huis clos, les organisateurs pencheraient plutôt pour un report.

« J’espère que le Tour se tiendra cette année »