Cyclisme : Egan Bernal affiche un objectif pour 2021 !

Publié le 23 octobre 2020 à 14h35 par T.M.

Ayant dû renoncer à son rêve de remporter un 2ème Tour de France, Egan Bernal prépare déjà 2021. Et cette fois, le Colombien pourrait plutôt regarder du côté de l’Italie.

Vainqueur du Tour de France en 2019, Egan Bernal rêvait de réaliser le doublé cet été. Du côté d’Ineos, on avait d’ailleurs tout misé sur le Colombien en écartant Geraint Thomas et Chris Froome pour cette édition de la Grande Boucle. Toutefois, cela a mal tourné pour le grimpeur de 23 ans. En effet, touché au dos durant le Tour de France, Bernal a dans un premier temps été distancé par les favoris du peloton avant de finalement abandonner. Pour la star de l’équipe Ineos-Grenadiers, il faudra donc patienter avant de ramener un 2ème maillot jaune sur les Champs-Elysées et cela pourrait d’ailleurs ne pas être pour 2021.

« Le Giro est une course que j'aime beaucoup »