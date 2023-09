Cyclisme : Du lourd pour Alaphilippe au Tour de Lombardie…

Alexandre Higounet

Alors qu’il apparaît aujourd’hui dans de très bonnes dispositions et tout à fait dans les temps pour être en mesure de lutter pour la victoire au Tour de Lombardie, le point d’orgue de sa fin de saison, Julian Alaphilippe vient de voir un obstacle de taille se dresser devant lui. Explication.

Depuis plusieurs semaines, Julian Alaphilippe s’est fixé l’objectif de réaliser une très grosse fin de saison, pour retrouver le rythme intense du très haut niveau et lancer sur de très bonnes bases sa préparation pour la saison prochaine, où il apparaît déterminé à retrouver son meilleur niveau. A cet effet, le double champion du monde a ciblé une grande performance au Tour de Lombardie, où il espère être en mesure de jouer la victoire.

Pogacar déterminé à pousser jusqu’à la Lombardie…

Comme analysé par le10sport.com , les temps de passage du Français sont excellents et laissent augurer le meilleur. Après une reprise à la classique de Plouay, qu’il a terminé dans le groupe juste derrière l’échappée de dix qui s’est joué la gagne, Alaphilippe est monté d’un cran lors des deux grandes classiques au Québec, deux courses de très haut niveau, terminant 9ème au Grand-Prix de Québec en sprintant pour la victoire dans le groupe de 40 à l’arrivée et 12ème au Grand-Prix de Montréal en ayant appartenu au groupe des 12 cadors s’étant dégagé pour jouer la gagne, et encore, après avoir dû mener une chasse intense à trente kilomètres de l’arrivée suite à un incident de course, chasse au cours de laquelle il a forcément lâché des forces.

L’occasion pour Alaphilippe de s’évaluer