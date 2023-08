Cyclisme : Coup de tonnerre pour l’avenir de Pinot ? Il répond

Arnaud De Kanel

Malgré de multiples efforts, Thibaut Pinot n'a pas décroché la moindre étape sur ce Tour de France 2023, le dernier de sa carrière. Car oui, malgré d'excellentes jambes et un amour inconditionnel du public à son égard, le coureur de la Groupama-FDJ a assuré qu'il ne reviendrait pas sur sa décision. La retraite l'attend.

C'était la dernière danse de Thibaut Pinot sur les routes du Tour de France. Porté pendant 3 semaines par un public largement acquis à sa cause avec comme apogée ce fameux Virage Pinot dans le col du Petit Ballon, le Franc-Comtois va se retirer à la fin de la saison. Il l'a d'ailleurs confirmé à l'arrivée sur les Champs-Elysées.

«Ma décision est complètement faite»

Thibaut Pinot n'arpentera plus les routes du Tour de France. Enfin apaisé et dénué de toute pression, le Franc-Comtois va tranquillement se retirer du peloton à la fin de la saison. « Je sais que le public aimerait bien que je continue mais ma décision est complètement faite, j'ai vraiment fait le tour de la question. Je ne regrette rien. Il me reste 2 mois et demi. Hier, ça n'a rien changé, j'en ai profité encore plus », a-t-il confié au micro de France Télévisions sur les Champs-Elysées. Thibaut Pinot va manquer aux Français, Julian Alaphilippe compris.

«Il va beaucoup manquer au public français»