Cyclisme

Cyclisme : Chris Froome s’enflamme pour son grand retour

Publié le 21 février 2020 à 10h35 par T.M.

A l’occasion de l’UAE Tour, Chris Froome va remonter sur son vélo. Une bonne nouvelle pour le Britannique qui ne cache pas sa joie.

Ça y est, Chris Froome va enfin faire son grand retour à la compétition. Victime d’une grave chute en marge du dernier Critérium du Dauphiné, le Britannique a dû se reposer pendant de longs mois. Gravement blessé, le coureur de l’équipe Ineos a désormais récupéré et peut reprendre la compétition. Cela sera ainsi le cas lors de l’UAE Tour à partir du 23 février. Et alors que Froome vise, cette saison, une 5ème victoire sur le Tour de France, il est déjà heureux de remonter sur son vélo.

« L'impression qu'on m'a donné une seconde chance »