Cyclisme : Cette course qui obsède Pogacar

Alors qu’il n’est même pas à la moitié de sa carrière, Tadej Pogacar a presque déjà tout gagné. S’il se mettra en quête d’une victoire à la Vuelta en 2025, une course accapare particulièrement son esprit, et elle ne sera pas la plus facile à décrocher…

Alors qu’il n’a que 26 ans, Tadej Pogacar a déjà un palmarès incroyable, et les grandes courses qu’il n’a pas encore gagnées ne sont plus légions. L’an dernier, le champion slovène a remporté toutes celles auxquelles il a participé à l’exception de deux, Milan San Remo (3ème) et le Grand-Prix de Québec (7ème). En 2025, Tadej Pogacar tentera de décrocher la Vuelta – en plus d’un quatrième Tour de France – pour s’offrir le Grand Tour qui manque encore à son palmarès… faute de l’avoir disputé jusqu’à maintenant. Mais c’est au niveau des grandes classiques que le challenge s’annonce le plus compliqué pour le leader du Team UAE. Alors qu’il a déjà remporté le Tour des Flandres, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie, il lui manque encore Milan San Remo et Paris-Roubaix pour réaliser le Grand Chelem des monuments. Or aucune des deux ne colle aux spécificités de Pogacar, Milan San Remo n’étant pas assez sélective pour lui permettre de faire jouer ses qualités de grimpeur au détriment des sprinteurs, Paris-Roubaix étant une épreuve beaucoup trop spécifique et taillée pour des gros rouleurs.

Deux monuments difficiles à conquérir…

Pour autant, Pogacar a bien l’intention d’inscrire les deux à son palmarès d’ici à la fin de sa carrière. Interrogé à l’occasion de la remise du Vélo d’Or, Tom Boonen, quadruple vainqueur de l’Enfer du Nord, a certifié que Pogacar était en mesure de lever les bras sur le vélodrome de Roubaix, comme rapporté par Sporza.be : « Je suis sûr à 100 pour cent qu'il peut gagner Paris-Roubaix. Parce qu'il sait très bien faire du vélo. Il peut tout faire à vélo ».

« Je continuerai à faire cette course jusqu’à ce que je la gagne »

Concernant Milan San Remo, la course de loin la plus aléatoire, dont le final se joue au millimètre, le challenge s’annonce peut-être encore plus rude. Et il est à la hauteur de la détermination du Slovène, qui en a fait l’un de ses principaux objectifs en 2025 et pour les années à venir, tant une victoire à San Remo accapare son esprit. Lors de la remise du Vélo d’Or, Pogacar n’avait d’ailleurs pas hésité à affirmer : « Je continuerai à faire cette course jusqu'à ce que je la gagne ». Tout est dit…