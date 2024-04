Cyclisme : Avant la retraite, Alaphilippe dévoile un nouvel objectif

Arnaud De Kanel

A 31 ans, Julian Alaphilippe possède une solide expérience. Le coureur français a presque tout connu mais il veut encore se challenger en découvrant de nouvelles courses. Cela commencera par le Giro notamment au mois de mai, mais ce spécialiste des classiques rêve également de participer à Paris-Roubaix avant de prendre sa retraite.

Au fil des années, Julian Alaphilippe a su se faire un nom dans le peloton en remportant notamment le championnat du monde deux fois de suite. Un exploit rarissime qui témoigne du talent de celui que l'on surnomme Loulou . Mais voilà, à 31 ans, Alaphilippe sait qu'il ne lui reste que très peu de saisons sous la pédale et il est de plus en plus ouvert à l'idée de découvrir de nouvelles choses pour sortir de sa zone de confort. Il affiche désormais l'objectif de participer à Paris-Roubaix au moins une fois dans les prochaines années.



Alaphilippe sur le Tour de France ? Il lâche un indice https://t.co/nH1NC2Ss40 pic.twitter.com/vzQjxrJTyg — le10sport (@le10sport) April 12, 2024

«J’aimerais bien rouler Paris-Roubaix une fois dans ma carrière»

D'ailleurs, il souhaitait y participer dès cette année mais son équipe a refusé. « J’ai demandé à l’équipe en décembre si je pouvais le faire. J’aimerais bien rouler Paris-Roubaix une fois dans ma carrière. Je pense que je suis trop léger, que je vais souffrir mais j’aimerais bien le faire quand même. C’est l’histoire du cyclisme, on sait que ça va faire mal mais on aime le faire », a révélé Julian Alaphilippe dans le podcast The Wolfpack Howls . Un rôle d'équipier pourrait lui convenir.

«Je serais si heureux de faire cette course et d’être utile pour mes équipiers»