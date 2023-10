Cyclisme : Alaphilippe sait à quoi s’en tenir pour les JO !

Alexandre Higounet

Avec un parcours exigeant et très vallonné, notamment un circuit final dans les rues de Paris présentant deux côtes exigeantes sur les reliefs de Montmartre et de Belleville, Julian Alaphilippe pourrait être tenté de cibler une médaille olympique en 2024. Et ces derniers jours, il aura enregistré une information importante en ce sens…

L’an prochain s’annonce comme une année spéciale pour les coureurs français avec la perspective, quinze jours après la fin du Tour de France, de disputer l’épreuve sur route des Jeux Olympiques dans les rues de Paris. Le parcours, dévoilé il y a quelques mois, s’annonce particulièrement exigeant, avec de nombreuses cotes jalonnant l’approche de Paris, avant ensuite deux ascensions, dont celle du côté de Montmartre, sur le circuit final dans les rues de la capitale à accomplir plusieurs fois.

Le parcours de l’épreuve sur route parfait pour Julian Alaphilippe

Autant dire que les organisateurs ont dessiné un parcours correspondant pour puncheurs disposant d’une grosse endurance et il apparaît absolument acquis que la course ne s’achèvera pas sur un sprint massif. Julian Alaphilippe, multiple vainqueur de de la Flèche Wallonne et capable d’être autant à l’aise sur les monts du Tour des Flandres que sur les côtes de Liège-Bastogne-Liège, correspond parfaitement à ce profil et il apparaît clair que la course pourrait lui offrir une réelle opportunité de médaille si jamais il retrouvait l’an prochain les jambes de ses meilleures années.

La France aura droit au maximum de coureurs

En milieu de semaine, le double champion du monde a enregistré une information de première importance en ce sens, si bien sûr il cible les Jeux Olympiques à Paris parmi ses objectifs de la saison prochaine. En effet, l’Union Cycliste International a arrêté le nombre de coureurs que chaque nation sera autorisée à aligner, en fonction des rankings internationaux. Et la France sera la dernière nation à avoir le droit d’aligner quatre coureurs, soit le maximum autorisé, comme la Belgique, le Danemark, la Slovénie et la Grande Bretagne. Cela signifie que Julian Alaphilippe aura trois équipiers à ses côtés, ce qui permettra à l’équipe de France de peser au maximum sur la course. Un élément qui comptera indéniablement pour aider à la victoire, surtout que l’équipe de France dispose de nombreux grands coureurs capables de briller sur ce terrain, entre Christophe Laporte, Benoist Cosnefroy, Romain Grégoire, Valentin Madouas et beaucoup d’autres.