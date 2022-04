Cyclisme

Cyclisme : L'espoir renaît pour Total Energies cette saison !

Publié le 12 avril 2022 à 16h35 par La rédaction

En grande difficulté ces dernières saison, Total Energies remonte doucement la pente grâce aux victoires notamment d'Alexandre Geniez, mais aussi de Mathieu Burgaudeau sur Paris-Nice. En attendant un exploit de Peter Sagan ?

Pour la Total Energies, le bilan de ce début de saison apparaît globalement positif, surtout en comparaison des deux dernières saisons, véritablement catastrophiques. Cette année, l’équipe présente une véritable densité sportive et apparaît en mesure de peser sur les courses, que cela soit au niveau français ou en World Tour et à peu près sur tous les terrains. Ce qui constitue déjà une vraie satisfaction par rapport aux saisons précédentes. Entre les victoires de Geniez (deux étapes) et Dujardin (1 étape) au Tour du Rwanda, la belle victoire de Burgaudeau sur Paris-Nice, le succès de Van Gestel sur le Tour de Drenthe, et plusieurs places d’honneur très probantes (Turgis 2ème à Milan San Remo, Cristian Rodriguez 2ème du général du Tour d’Andalousie, Van Gestel 3ème de Gent-Wevelgem et 6ème de Kuurne-Bruxelles-Kuurne, Latour 5ème du général du Tour de Provence et 4ème de celui de l’Etoile de Bessèges), les résultats sont au rendez-vous. Et encore ils pourraient être meilleurs sans la malchance, comme la blessure de Burgaudeau alors qu’il performait au top niveau, les chutes de Turgis ou les pépins de santé de Peter Sagan, l’atout numéro un de l’équipe.

Total Energies monte en puissance

Derrière les résultats bruts, la manière est également au-rendez-vous avec plusieurs réelles satisfactions, comme l’éclosion très rapide de Sandy Dujardin, déjà au niveau d’une victoire en Coupe de France, la confirmation au plus haut niveau de Burgaudeau et la montée en puissance de Valentin Ferron et de Cristian Rodriguez. De même, le niveau d’ensemble de Latour, la solidité d’éléments expérimentés comme Vuillermoz, ou encore l’apport de la garde rapprochée de Sagan, le duo Oss-Bodnar, sont autant de garanties pour l’équipe. En attendant un exploit au niveau mondial de Peter Sagan ou d’Anthony Turgis.