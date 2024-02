Florian Barré

Depuis plusieurs années maintenant, les combattants font pression pour l'inclusion d'une catégorie de 75kg à l’UFC. L'idée est relativement simple, les poids légers et les poids welters étant considérés comme deux des divisions les plus riches en talents de la discipline. Si les options disponibles étaient de 70, 75 et 80kg plutôt que les 70 et 77kg actuels, cette même liste d'athlètes (plus quelques poids moyens plus petits) occuperait trois divisions au lieu de deux. Et selon Rafael Fiziev ce changement serait en bonne voie !

À chaque fois qu’une rumeur resurgit au sujet d’une nouvelle division entre les poids légers et les poids welters, Dana White s’empresse de la stopper net. Tout récemment, c’est Rafael Fiziev (n°8 des poids légers) qui a remis le dossier sur la table. Celui qui n’a pas concouru depuis qu'il s'est déchiré le ligament croisé antérieur lors de l'UFC Fight Night 228 en septembre dernier a affirmé que l'UFC envisageait d'ajouter une catégorie de poids de -75kg.

« Ce n’est pas une rumeur »

S'adressant au média russe Ushatayka, Ataman a été interrogé sur la rumeur et a répondu : « Ce n'est pas une rumeur, c'est déjà sûr à ma connaissance. J'ai entendu dire que c'était déjà vrai et même s'ils se sont déjà battus, ils ont même identifié quelque chose là-bas, j'ai entendu dire. Oui. » a lâché le combattant. Si elle s’avère vraie, cette nouvelle devrait plaire à Conor McGregor ainsi qu’à Khamzat Chimaev.

Fiziev n’est pas intéressé par un changement de catégorie