MMA - UFC : Mordu dans la cage, il se fait tatouer la morsure de son adversaire (photos)

La carrière d’Igor Severino à l’UFC n’aura duré qu’un round et demi. Le poids mouche de 20 ans a fait ses débuts avec la promotion ce samedi à l’UFC Vegas 89, s’inclinant face à Andre Lima par disqualification. Du jamais vu puisqu’il a tout simplement mordu le bras de son adversaire. Ainsi, pour célébrer sa victoire étonnante, Lima s’est fait tatouer les traces de morsure et a reçu un bonus de 50 000 $ par Dana White.

Samedi soir, dans la cage de l’UFC Vegas 89, Igor Severino a enfoncé ses dents dans le bras gauche d’Andre Lima sans aucune raison apparente. C’est à ce moment précis que le Brésilien a commencé à crier, faisant signe à l’arbitre Chris Tognoni d’arrêter le combat, chose faite quelques secondes plus tard. Sans grande surprise, le président de l'UFC, Dana White, a déclaré à Kevin Iole que l’organisation évincerait Severino.

Andre Lima picks up the win over Igor Severino due to a DQ from Severino, who bit Lima’s arm 😳 #UFCVegas89 pic.twitter.com/NQTJuSh9G3