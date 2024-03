Florian Barré

Bien qu’il ne soit pas entré dans une cage à l’UFC depuis le 11 juillet 2021, date de sa dernière défaite contre Dustin Poirier, Conor McGregor suit de près l’évolution de la catégorie lightweight où il aimerait potentiellement revenir un jour ou l’autre. Forcément, l’Irlandais a regardé avec attention le combat opposant le « Diamond » à Benoît Saint-Denis et s’est récemment réjoui du résultat final.

Ancien champion des poids légers de l’UFC, Conor McGregor garde un oeil attentif à ce qu’il se passe au sommet de la division la plus relevée de l’organisation. Dernièrement, The Notorious a suivi l’un des chocs de l’UFC 299 opposant Dustin Poirier à Benoît Saint-Denis. Le samedi 9 mars, tard dans la soirée, le Louisianais a mis KO le combattant français d’un crochet du droit dans le deuxième round. Et si celui-ci peut désormais prétendre de nouveau à un combat pour la ceinture, McGregor a d’autres plans pour The Diamond.

MMA : Une légende de l’UFC se moque de Cédric Doumbè https://t.co/oiNK6jz67V pic.twitter.com/tXQoJwTaMB — le10sport (@le10sport) March 19, 2024

McGregor veut affronter Poirier pour la quatrième fois

En effet, l’Irlandais aimerait bien croiser de nouveau le fer avec Poirier. C’est du moins ce qu’il a déclaré à Adam Catterall de talkSPORT : « C’était sympa de voir Poirier renouer avec la victoire. Ça permet d’envisager la quadrilogie — ou plutôt la vraie trilogie, histoire de mettre un terme à tout ça. Ce serait un énorme combat à l’heure actuelle. Je m’attendais à ce que le combat (contre Saint-Denis) finisse comme ça et j’ai été heureux que ce soit le cas. Ce serait vraiment une grosse affiche. »

Une affiche impossible ?