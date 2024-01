MMA - UFC : Improbable, Khamzat Chimaev défie Jon Jones

Florian Barré

Il est l’une des figures montantes de l’UFC. Khamzat Chimaev est toujours invaincu dans sa discipline. En 13 combats de MMA, il n’a jamais perdu et n’a été qu’à deux reprises jusqu’à la décision. Et s’il n’a, pour l’heure, jamais eu l’opportunité de se battre pour une ceinture à l’UFC, le Russe attend le combat entre Sean Strickland et Dricus du Plessis avec impatience. En attendant, il a révélé l’adversaire qu’il rêve d’affronter.

Khamzat Chimaev n’a plus combattu depuis le 21 octobre 2023, soir où il a battu le Nigérian Kamaru Usman. Le Russe originaire de Tchétchénie n’est pas reprogrammé pour l’instant. Classé numéro 9 chez les poids moyens de l’organisation reine du MMA, il pourrait être opposé au vainqueur de l’UFC 297 entre Sean Strickland et Dricus du Plessis lors de son prochain combat. Mais aucun de ces deux hommes n’est son adversaire de rêve. En effet, Chimaev rêve plutôt d’affronter Jon Jones, actuel champion des poids lourds de l’UFC.

Chimaev veut « obtenir ce combat » contre Jones

Ainsi, en interview, le spécialiste de la lutte a justifié son choix. Borz estime, comme de nombreux observateurs, que Bones est le plus grand combattant de tous les temps : « Il est actuellement toujours le meilleur combattant au monde. Il a le plus de défense de titre, c’est un champion dans deux catégories de poids, il n’a jamais perdu. Il a été le plus jeune champion de l’UFC. Si vous parlez de MMA, tout le monde connaît Jon Jones. Donc, il est le meilleur de l’histoire. Personne d’autre n’est comme lui, poursuit Chimaev. Bien sûr, il est le partenaire rêvé de tous ceux qui veulent entrer dans l’histoire. Je suis plus jeune que lui, donc j’espère qu’il ne va pas bientôt prendre sa retraite. Je veux obtenir ce combat. Je l’aime bien, j’aime ses entraînements, je regarde ses entraînements et j’apprends beaucoup de choses de lui aussi. Peut-être qu’on pourra s’entraîner ensemble. C’est un gars sympa, qui plaisante toujours. »

« Je pense que je gagnerais »