MMA - UFC : Comment voir « Road House », le film avec Conor McGregor ?

Florian Barré

Ça y est, « Road House » est sorti ce jeudi ! Après le long-métrage éponyme de Patrick Swayze, sorti en 1989, Doug Liman a réalisé une oeuvre avec comme acteurs principaux : Jake Gyllenhaal (Prisoners, Enemy) et Conor McGregor. Le premier joue le rôle d’un ancien combattant UFC au lourd passé, quand le second joue celui d’un homme déjanté, assoiffé de bagarre. Mais comment voir le film ? Le10sport vous dit tout !

Pour la première fois, les fans de MMA vont pouvoir juger les qualités d’acteur de Conor McGregor. Habitué aux sorties burlesques et aux déclarations narcissiques, The Notorious est un personnage extravagant dans la vraie vie. Dans le film Road House de Doug Liman, on retrouve un McGregor similaire, prêt à tout pour se battre avec « Dalton », personnage incarné par Jake Gyllenhaal et ancien combattant de l’UFC, devenu videur d’un bar malfamé en Floride.

Un film à voir sur Prime Video!

Elwood Dalton est une brute mais aussi un gentleman qui se soucie du bien-être de ceux qu'il met au tapis, tout le contraire de Knox (Conor McGregor), sociopathe décérébré, qui apparaît même nu lors de sa première scène. Pour voir le film, il faut bénéficier d’un abonnement Prime Video. Par ailleurs, et bien qu’il se déroule dans les Florida Keys, le long métrage a été tourné en République dominicaine, lors de l’UFC 285 à Las Vegas en 2023.

Post Malone est également présent