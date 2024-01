MMA : Après Baki, Cédric Doumbè dévoile le nom de son prochain adversaire

Florian Barré

Depuis le mois de septembre, les fans français de MMA attendent le retour de Cédric Doumbè dans une cage. Le 7 mars prochain, leur vœu sera exaucé puisque l’ancien champion du Glory (kickboxing) affrontera Baysangur Chamsoudinov, dit Baki, à l’Accor Arena de Paris. Persuadé qu’il gagnera facilement ce combat, « The Best » a par ailleurs déjà annoncé le nom de l’adversaire qu’il aura ensuite.

Après une année 2023 où il aura véritablement explosé aux yeux du grand public, en battant notamment Jordan Zébo par KO en 9 secondes lors de son premier combat au PFL, Cédric Doumbè est prêt à démarrer 2024 de la même manière. Face à Baki, le 7 mars, le franco-camerounais est certain d’en finir très vite : « Les gens pensent qu’il peut me battre, ils disaient pareil avec Jordan. […] Il n’a pas assez d’expérience, je vais le mettre KO au premier round. » a-t-il affirmé au célèbre journaliste Ariel Helwani de l’émission MMA Hour.

Doumbè dévoile son plan pour 2024

Doumbè ne manque jamais d’ambitions et après cette prédiction osée, il a révélé le nom de l’adversaire suivant : « Mon prochain combat se fera certainement contre Anthony Pettis. » Pas n'importe qui puisqu'il s'agit là d’un ancien champion UFC (de 2013 à 2015). « Après Baki, je vais affronter Anthony Pettis. C’est déjà acté. On pourrait même remplir la stade de France en une heure. […] Je ne participerai pas au tournoi à 1M$. »

