Boxe - MMA : La grosse révélation du patron du PFL sur l’avenir de Ngannou

Florian Barré

En mai dernier, Francis Ngannou a signé au PFL après avoir quitté l’UFC pour des différends financiers et a ainsi renoncé au titre des poids lourds de l’organisation reine du MMA dans le monde. Mais depuis, le Camerounais n’a pas combattu une seule fois dans un octogone. Au contraire, le natif de Batié enchaîne les évènements en boxe anglaise. Une situation qui n’inquiète pas Donn Davis.

Préparant actuellement un énorme combat contre Anthony Joshua, ce après avoir fait frémir l’immense Tyson Fury, Francis Ngannou ne semble pas accorder un grand intérêt à l’organisation de MMA dans laquelle il a récemment signé pour palier à son départ de l’UFC. Le PFL risque d’attendre encore quelque temps avant de voir The Predator agir dans sa cage, d’autant que de nombreuses spéculations affirment que celui-ci prévoit d’affronter Joshua en Afrique pour une revanche en fin d’année ou de combattre le gagnant du duel Fury vs. Oleksandr Usyk qui aura lieu en mai.

« Il finira par prouver qu’il est le plus grand athlète des sports de combat »

Pour autant, Francis Ngannou concourra « à 100 % » au PFL MMA selon le fondateur et président de la promotion, Donn Davis : « Je suis sûr à 100 % que Francis combat le MMA pour la PFL – pas seulement une fois, mais plusieurs fois. Et je suis convaincu que Francis sera notre partenaire commercial à long terme. Je crois qu’il finira par prouver qu’il est le plus grand athlète des sports de combat – le Bo Jackson, si vous voulez, des sports de combat. » Davis fait référence ici au rôle de Ngannou en tant que président du PFL Afrique et au statut de Jackson en tant que seul athlète All-Star dans deux sports américains (baseball et football américain).

Davis dévoile le prochain adversaire potentiel de Ngannou