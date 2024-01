Transfert imminent pour une star de la NBA ?

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Dejounte Murray, la seconde star des Atlanta Hawks depuis son arrivée dans la franchise il y a un an et demi, pourrait être transféré avant la date limite des échanges en NBA, le 8 février. Alors que les rumeurs de départ s’intensifient, il y a de grandes chances que le meneur joue la deuxième partie de la saison dans une nouvelle équipe.

À l’approche de la date limite des transferts en NBA, il semble de plus en plus probable que Dejounte Murray soit transféré. Les Atlanta Hawks, actuellement 11e de la Conférence Est suite à un début de saison difficile, l’ont rendu disponible et évaluent leurs options. Ils espèrent restructurer leur équipe autour de Trae Young et d’un talent émergeant.

Dejounte Murray sur le marché des transferts

Selon plusieurs sources, dont Jake Fischer de Yahoo Sport s et Marc Stein, les Hawks cherchent une porte de sortie pour Dejounte Murray. Moins de deux ans après son arrivée à Atlanta, sa collaboration avec Trae Young à l’extérieur n’a toujours pas fait ses preuves. Tout laisse à penser que si la franchise reçoit une offre qui répond à ses attentes, le meneur sera transféré avant la trade deadline du 8 février.

Transferts NBA : Les Knicks préparent-ils un gros coup ? https://t.co/V0DbDo0jzJ pic.twitter.com/uM1kNyqjlR — le10sport (@le10sport) January 2, 2024

Les Lakers et les Sixers sont intéressés

Depuis l’apparition des rumeurs, les Los Angeles Lakers et les Philadelphia Sixers sont considérés comme des destinations potentielles pour Murray. Aujourd’hui, ces pistes se confirment et ces deux franchises sont perçues comme les favorites pour le récupérer. L’intérêt des New York Knicks, qui viennent d’acquérir OG Anunoby, reste à confirmer. Il y aura en tout cas plusieurs candidats pour s’attacher les services de l’ancien All-Star.

Les Hawks préparent la suite avec Trae Young

À l’été 2022, les Hawks ont acquis Dejounte Murray payant le prix fort aux Spurs — ce qui a définitivement lancé leur reconstruction et a abouti à la draft de Victor Wembanyama. À présent, les dirigeants de la franchise semblent vouloir tourner la page. Selon Jake Fischer et Marc Stein, Atlanta aurait l’intention de construire autour de leur superstar Trae Young et de Jalen Johnson, l’une des belles surprises de la saison.



Cette position sur le marché implique que, en plus de Murray, l’équipe pourrait rendre plusieurs joueurs disponibles. De'Andre Hunter, Clint Capela et Bogdan Bogdanovic pourraient notamment attirer de nombreux prétendants.