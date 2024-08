NBA : Une star met fin aux rumeurs de transfert vers les Spurs de Wembanyama

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Lauri Markkanen, l’un des joueurs les plus convoités de la NBA, a signé une extension de contrat de quatre ans avec le Utah Jazz qui fera de lui l’un des joueurs les mieux payés de la ligue. Ce geste marque un tournant pour l’athlète finlandais et met fin aux rumeurs de transfert, notamment vers les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, au moins pour une saison.

Un énorme contrat pour Lauri Markkanen

Lauri Markkanen a signé une renégociation et une extension de contrat, portant son engagement à cinq ans pour 238 millions de dollars, selon Adrian Wojnarowski d’ESPN. L’ailier finlandais, à qui il restait un an garanti dans l’Utah pour 18 millions de dollars, a revu les termes de son contrat pour toucher 42 millions en 2024-2025. À cela s’ajoutent quatre saisons pour 196 millions, sans option, qui feront de lui l'un des joueurs les mieux payés de la NBA dans les prochaines années.

Une déception pour les Spurs de Victor Wembanyama

Maintenant qu’il a renouvelé son contrat avec le Jazz, Lauri Markkanen ne pourra pas être transféré avant six mois. Il ne sera donc pas éligible à un échange lors de la « trade deadline » en février et ne pourra pas changer d’équipe avant l’été 2025. Cela clôt le dossier pour ses poursuivants, au moins pendant une saison, dont les Golden State Warriors de Stephen Curry et les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama.

À 27 ans, Markkanen est au sommet de sa carrière. Depuis son transfert à Salt Lake City il y a deux ans, il affiche une moyenne de 24,5 points par match, faisant de lui l’un des attaquants les plus performants de la NBA. Il aurait été un atout majeur pour n’importe quelle équipe. Utah a ainsi reçu de nombreuses offres de transfert cet été et, selon Wojnarowski, a « sérieusement envisagé de transférer le All-Star ». Finalement, il restera dans la franchise où il s’est révélé. Il a confié à ESPN son soulagement de ne plus faire l’objet de spéculations pour la prochaine saison.

Markkanen : « C’est un poids en moins sur mes épaules »

« Ils ont montré qu’ils croyaient en moi », a déclaré Lauri Markkanen lors d’une interview téléphonique avec ESPN ce mercredi. « Après mon transfert à Utah, l’organisation et la ville m’ont immédiatement adopté […] C’est un poids en moins sur mes épaules. Je peux désormais me concentrer pleinement sur le basket. Je ne m’en préoccupe pas, mais on ne peut pas faire comme si on n’entendait pas [les rumeurs de transfert]. Je suis soulagé de savoir que je resterai ici. »