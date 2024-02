NBA : Sans LeBron James et Anthony Davis, le gros coup réalisé par les Lakers face aux Celtics

Florian Barré

Après avoir perdu contre les Hawks plus tôt cette semaine, LeBron James a affirmé que les Lakers pourraient battre n'importe quelle équipe de la ligue ou « se faire botter les fesses » par n'importe quelle équipe de la ligue. Ces mots ont rapidement été confirmés puisque, jouant sans James et Anthony Davis, la franchise californienne a battu cette nuit l'équipe avec le meilleur bilan de la NBA.

Le rapport sur les blessures d’avant-match publié ce jeudi n’était pas en faveur des Lakers de Los Angeles. Mais sans les All-Stars LeBron James et Anthony Davis, tous deux absents, les Purple and Gold ont livré une superbe surprise face aux Celtics, à Boston. Une victoire 114-105 qui a pu donner du baume au coeur aux deux superstars laissées au repos. James souffrait d’une douleur à la cheville tandis que Davis a raté un deuxième match consécutif en raison d'une tendinopathie d'Achille et de spasmes à la hanche.

Austin Reaves taille patron

Cette défaite n'était que la troisième à domicile pour les Celtics après un départ de 22-2 au TD Garden. C'était également leur troisième au cours des deux dernières semaines depuis le départ tonitruant de la franchise, 20-0 à domicile. Austin Reaves a mené l'offensive pour Los Angeles dans un effort de 32 points qui lui a permis d'atteindre un sommet en carrière de sept tirs à 3 points réussis. « On est tous des joueurs talentueux, a affirmé l’arrière Californien. C'était une opportunité de montrer au monde ce dont on est capable. Avant le match on s'est dit 'Bon, le moins qu'on puisse faire c'est aller sur le terrain, jouer aussi dur que possible, et vivre avec le résultat’. »

Les Lakers restent coincés dans le ventre mou de la Conférence Ouest