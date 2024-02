NBA : LeBron James refuse les Warriors, Stephen Curry répond

Thibault Morlain

Dernièrement, ça s'est emballé en NBA. La raison ? Il a été révélé que les Warriors avaient tenté leur chance pour recruter LeBron James juste avant la clôture du marché des transferts. L'idée était ainsi d'associer le King à Stephen Curry. Ça aurait eu de la gueule, mais LeBron James est aujourd'hui toujours chez les Lakers. Un feuilleton sur lequel est revenu la star de Golden State.

Cette information de ESPN a fait énormément parler chez les fans de NBA et il y avait de quoi. En effet, les Warriors auraient tenté un énorme coup avec LeBron James. Rien que ça. Poussé notamment par Draymond Green, le patron de la franchise de Golden State aurait ainsi tâté le terrain en vue d'une arrivée de la star des Lakers avant la fermeture du marché des transferts en NBA. Toutefois, LeBron James n'a pas rejoint les Warriors. Et pour cause... Alors que la franchise de Los Angeles n'avait aucune intention de lâcher le King, pour LeBron James, il n'était également pas question de faire ses valises.

NBA : LeBron James aurait pu rejoindre Stephen Curry aux Warriors https://t.co/x6ogu1k7qt pic.twitter.com/KaQCgyZGyQ — le10sport (@le10sport) February 15, 2024

« Je ne suis pas vraiment surpris »

On ne verra donc pas sitôt LeBron James et Stephen Curry associés dans la même franchise. Le King est donc resté chez les Lakers tandis que la star des Warriors n'a pas échappé à ces rumeurs. Rapporté par Basket USA , Stephen Curry a commenté ce feuilleton LeBron James à Golden State, expliquant alors : « L'intérêt des Warriors pour LeBron James ? Je ne suis pas vraiment surpris. C’est plutôt une surprise quand des choses comme ça sortent parce que j’imagine que chaque équipe passe des coups de fil. Si le public et les médias étaient au courant, cela normaliserait les discussions qui ont lieu dans les bureaux, en particulier autour de la « trade deadline » lorsqu’on étudie la situation d’untel ou untel pour savoir qui est disponible ou pas ».

« Je ne sais pas si les discussions sont allées bien loin »