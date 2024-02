NBA : Rudy Gobert n’a rien à envier à Stephen Curry et LeBron James

Florian Barré

En mai 2023, lors de l’Exit Interviews qui touche tous les joueurs dont la saison se termine, Rudy Gobert s’était confié après une première année difficile passée dans le Minnesota. Le pivot tricolore avait promis qu’il se préparerait durant l’été afin de « réaliser la meilleure saison » de sa carrière en 2023-24. Celui-ci n’a pas menti, au point où son influence rappellerait celles de LeBron James et Stephen Curry, véritables légendes de la NBA.

Arrivé dans le Minnesota à l’intersaison 2022, Rudy Gobert a eu du mal à s’intégrer à sa nouvelle franchise. En plus d’avoir perdu de sa faculté à scorer depuis son départ du Jazz, le Français peinait à s’entendre avec certains de ses coéquipiers. Aujourd’hui, ce n’est plus du tout d’actualité puisque Gobzilla est considéré par bon nombre d’observateurs comme le meilleur défenseur de la ligue.

Gobert « a l’air mieux que jamais au niveau de sa santé physique et mentale »

Depuis le début de la saison, celui-ci tourne en moyenne à 13.8 points et 12.5 rebonds par match. Pas encore le meilleur bilan individuel de sa carrière - il a déjà réalisé mieux cinq saisons durant au Jazz - mais comme les Timberwolves sont leaders de la Conférence Ouest, on ne peut que louer son impact. Partenaire de Gobert à Minnesota, Mike Conley avait déjà eu la chance de le côtoyer dans l’Utah. Il s’est d’ailleurs récemment exprimé sur son évolution auprès de Mark Medina de Sportskeeda : « Il est le même joueur que celui que j’ai connu (au Jazz). C’est une force dominante en défense et offensivement, il a une grosse influence avec ses courses vers le panier et sa finition. Il est même bien meilleur autour du panier et met plus de tirs difficiles. Il a l’air mieux que jamais au niveau de sa santé physique et mentale. Il a confiance en lui et quand c’est le cas, votre talent n’a pas d’importance. Vous êtes capable de surmonter toutes les déficiences que vous pouvez avoir. » affirme-t-il dans un premier temps.

« Il a le même impact sur les matchs » que LeBron James et Stephen Curry