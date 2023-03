NBA : LeBron James fait une annonce, les Lakers peuvent trembler

Engagé dans la course aux playoffs, les Lakers doivent faire sans LeBron James, blessé depuis le 26 février dernier. Alors que son retour est espéré pour les trois ou quatre derniers matchs des Angelinos, le King a récemment déclaré qu’il faisait tout pour revenir le plus vite possible, mais qu’aucune date n’avait été fixée pour le moment.

Les Lakers ont obtenu une victoire importe face aux Phoenix Suns, dans la nuit de mercredi à jeudi (122-111). 10e de la conférence Ouest, les coéquipiers de LeBron James sont engagés dans une course folle afin de se qualifier pour les playoffs, ou au minimum pour prendre part au play-in. S’ils peuvent compter sur l’émergence du jeune d'Austin Reaves, auteur de 25 points contre les Suns, les Lakers doivent en revanche toujours faire sans LeBron James.

Blessé au pied depuis le 26 février dernier, le King devait initialement être absent seulement trois semaines. D’après les informations de The Athletic et ESPN , LeBron James devrait être rétabli pour la dernière semaine de saison régulière, qui arrivera à son terme le 9 avril prochain. Il pourrait donc prendre part aux trois à quatre derniers matchs des Lakers, qui s’annoncent décisifs puisqu’ils seront notamment opposés au Jazz, aux Clippers et aux Suns.

There wasn’t an evaluation today and there hasn’t been any target date for my return. I’m just working around the clock, every day(3X a day) to give myself to best chance of coming back full strength whenever that is. God bless y’all sources. 🤦🏾‍♂️ I speak for myself!