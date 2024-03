NBA : Le score le plus bas de la saison est tombé !

Florian Barré

C’est un phénomène de plus en plus rare en NBA mais les Knicks de New York et les Sixers de Philadelphie n’ont pas offert le spectacle offensif habituel dans la Grande Ligue. Le premier quart temps (15-15) a largement témoigné de ce qui allait se produire durant la rencontre. Au final, grâce à une légère accélération dans le 3e QT, Philly a presque accroché les 80 points dans une victoire 79-73.

Si Philadelphie a été particulièrement mauvais, que dire des New York Knicks ? Ce dimanche soir, les 76ers ont cependant maintenu une bonne défense et ont joué un peu mieux offensivement, maintenant les Knicks au total de points le plus bas de la NBA cette saison et s'imposant 79-73. Kelly Oubre Jr. a récolté 18 points et 10 rebonds pour Philly , qui a raté ses neuf premières tentatives à 3 points avant d'en réussir une dans la dernière minute du premier quart-temps, qui s'est terminé par un 15-15 peu vendeur.

NBA - Victor Wembanyama : un retour à 100 % dès lundi ? https://t.co/AqZ6jAX3kX pic.twitter.com/O8jF6XYp9Y — le10sport (@le10sport) March 11, 2024

Sans Embiid, Philadelphie peine à scorer

« N’importe quel entraîneur défensif prendrait ce quart-temps. Offensivement, nous n’avons pas brillé, mais nous avons eu de belles possessions... et nous avons trouvé un moyen de résister à la tempête et avons joué quand nous en avions besoin. » a déclaré le swingman Buddy Hield. Moins de deux mois après que Joel Embiid ait marqué 70 points à lui seul pour établir un record de franchise chez les 76ers, ces derniers ont mis plus de 40 minutes pour obtenir un total de point équivalent.

Une précision catastrophique chez les Knicks