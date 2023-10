NBA : James Harden prend les 76ers par surprise

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Plus rien n’étonne de la part de James Harden depuis sa demande de transfert des 76ers. Pourtant, il a bel et bien créé la surprise ce mardi en se présentant à l’entraînement de son équipe. Après deux jours d’absence, la star de Philadelphie a rejoint le reste du groupe.

Paradoxalement, le retour de James Harden était aussi attendu qu’étonnant. Après avoir manqué le media day lundi, dans le New Jersey, puis le premier entraînement de son équipe le lendemain, le meneur a finalement retrouvé les Philadelphia Sixers à Fort Collins, dans le Colorado, ce mercredi. C’était la première fois qu’il ralliait le collectif depuis sa demande de transfert et depuis la nomination de Nick Nurse au poste de coach en chef.

James Harden, participant actif à l’entraînement

Si sa présence n’avait rien de certain, The Beard se serait montré impliqué lors de ce deuxième jour d’entraînement. « Il m’a semblé bon, il a participé à la majorité [de l’entraînement] » a témoigné l’entraîneur des 76ers à ESPN . « En tout cas, il semblait être en bonne condition physique. » Sans surprise, le joueur a préféré ne pas se présenter devant les médias compte tenu de son actualité houleuse.

Sa simple présence — sans qu’il ne cause de problème, au moins en apparence — constitue déjà une avancée significative. De nombreux observateurs s’attendent en effet à ce qu’Harden fasse vivre un enfer à sa franchise, afin d’obtenir le transfert qu’il demande depuis le début de l’intersaison. « Il est ici, son attitude et son énergie aujourd’hui ont permis à tout le monde de comprendre qu’il souhaite venir, gagner avec nous et accomplir des choses. À mon avis, c’est tout ce qui importe vraiment » a salué son coéquipier Tobias Harris.

« Nous nous attendons à ce qu’il soit là »