NBA : Ja Morant inquiète désormais ses amis

Florian Barré

Il y a quelques jours, la NBA a fixé sa sentence. Le patron, Adam Silver, a choisi de suspendre la superstar des Memphis Grizzlies pour 25 matchs pour commencer la saison 2023-24. Ja Morant s’était affiché à deux reprises avec une arme à feu. Le meneur a en effet la fâcheuse tendance à se faire remarquer pour des méfaits alors même qu’il n’en a « pas besoin », comme l’a souligné son meilleur ami.

Ja Morant ne connaîtra pas une saison NBA 2023-24 blanche comme certain le prétendait, mais aura tout de même le temps de réfléchir pendant ses 25 matchs de suspension. Si beaucoup imaginaient que le meneur se verrait infliger une privation de 41 matchs (la moitié de la saison) après s’être montré en public avec une arme à feu, ce ne sera finalement pas le cas. Malgré tout, Morant a subi la 8e plus grosse sanction de l’histoire de la NBA. De quoi le remettre sur le droit chemin ?

NBA : Une grosse recrue pour épauler Jimmy Butler est attendue https://t.co/jXdJsw9KhH pic.twitter.com/vGFx0rmKUG — le10sport (@le10sport) June 30, 2023

« Tu n’as pas besoin de faire ça »

C’est sans doute ce qu’espère son meilleur ami, Davonte Pack. Entendu par la police, le jeune homme a montré une certaine inquiétude quant à la tournure que prend la carrière de Ja Morant à cause de son comportement en dehors des parquets. Le journaliste Mark Ganniotto raconte : « Lors de son témoignage sous serment, Pack a expliqué que Ja Morant possédait bien une arme, un Glock 40, mais que ce n’était pas l’arme exhibée sur Instagram. Il a aussi affirmé avoir tenu les propos suivants à Ja Morant, lorsqu’il le séparait du jeune Joshua Holloway après leur bagarre : « Tu n’as pas besoin de faire ça maintenant. Nous n’avons pas besoin de faire ça. » »

L’heure de la repentance

Il est clair que Ja Morant n’a pas besoin d’agir ainsi, lui qui vit le rêve de bon nombre de sportifs. Multi-millionaire, le meneur des Grizzlies a de grandes ambitions en NBA et se portera mieux loin de la vie de gangster qu’il semble aduler pour le moment. À bientôt 24 ans, il devient difficile de remettre la faute sur son âge. Quoiqu’il en soit, Morant doit rester dans le droit chemin ou sa carrière pourrait être définitivement menacée. On l’espère pour lui et ses coéquipiers, qui auront évidemment besoin de son talent pour espérer remplir les objectifs de la franchise...