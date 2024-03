NBA : Il balaye les Lakers de LeBron James en inscrivant encore un triple-double

Florian Barré

Domantas Sabonis, que l’on pourrait surnommer « Monsieur triple-double », a encore frappé. Face aux Lakers de Los Angeles, le pivot des Sacramento Kings a réalisé son 23e T-D de la saison et a permis aux siens de rester dans le top 6 de la Conférence Ouest, synonyme d’accession directe aux playoffs. En face, LeBron James et consorts patinent. LA reste bloqué à la neuvième position, entre Dallas et Golden State.

Domantas Sabonis a récolté 17 points, 19 rebonds et 10 passes décisives ce mercredi soir lorsque les Sacramento Kings ont battu les Lakers de Los Angeles 120-107. Statistique impressionnante, les Kings ont remporté sept de leurs huit derniers matchs contre la franchise menée par LeBron James, avec un bilan notable de 4-0 cette saison. Plus spécifiquement, la nuit dernière, Harrison Barnes a réussi sept paniers à 3 points et a marqué 23 points, De'Aaron Fox en a ajouté 21 et Keegan Murray en a marqué 19.

LeBron James décevant

Le triple-double de Sabonis était son 23e de la saison, son dernier ayant déjà eu lieu lors de la victoire des Kings contre les Lakers la semaine dernière. Ainsi, l’entraîneur des Kings, Mike Brown, a qualifié cet exploit de « norme » pour son pivot. « Un sacré match de sa part contre une équipe très, très physique. Il était frappé, cogné et tout ça et il est resté là-dedans. » a-t-il déclaré. De l’autre côté, Austin Reaves a mené les Lakers avec 28 points. Anthony Davis a ajouté 22 points et 10 rebonds, et LeBron James, plus discret, a terminé la partie avec 18 points et 13 rebonds. À l’heure actuelle, les deux franchises se battent pour une place en séries éliminatoires, les Kings étant à égalité avec Phoenix à la sixième place de la Conférence Ouest, alors que les Lakers stagnent à la neuvième position.

Des Kings solides, mais seulement par intermittence