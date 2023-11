Les Warriors de Steph Curry s’éloignent de l’élite de la NBA

Florian Barré

Avec un bilan de sept victoires pour neuf défaites, les Golden State Warriors prouvent match après match qu’ils ne font pas partir de l’élite de la NBA. Sur les huit dernières rencontres, les hommes de Steve Kerr sont repartis sept fois bredouilles, alliant plusieurs blessures mineures à de multiples expulsions. Contre les Suns de Phoenix mercredi soir, la franchise californienne a encore déçu.

Le dernier rappel de la méforme actuelle des Warriors est survenu mercredi soir lorsque les Dubs ont trébuché au cours d'un deuxième quart-temps catastrophique (16-37) et n’ont pas pu éviter une énième désillusion 123-115 contre les Suns au Footprint Center de Phoenix. « Nous avons été plutôt bons pendant les huit premières minutes du match. Le ballon bougeait. Nous avions une belle apparence. L'énergie était bonne. » a déclaré l'entraîneur Steve Kerr. « Mais les fautes commises à la fin du premier quart-temps nous ont vraiment fait mal. C’était faute, faute, faute, faute, faute. Vous ne pouvez pas gagner en NBA si vous essayez constamment d'attaquer une défense établie après des lancers francs. »

NBA : Les 10 joueurs incontournables de ce début de saison [Partie 2/2] https://t.co/pDv0bOg8xq pic.twitter.com/XDf9BHePdZ — le10sport (@le10sport) November 22, 2023

Chris Paul exclut

Les Warriors sont des habitués. Ils ont commis des fautes fréquentes la saison dernière et répètent l'acte cette saison, se classant deuxième pour le plus grand nombre de lancers francs subis. En plus de l’absence de Draymond Green, toujours suspendu pour avoir étranglé Rudy Gobert, Chris Paul a lui aussi dû laisser ses partenaires une bonne partie de la rencontre. En cause, un accrochage verbal avec l’un des arbitres de la rencontre, Scott Foster, qui lui a coup sur coup attribué deux fautes techniques synonymes d’expulsion : « Ouais, c’est personnel. Il s’est passé quelque chose entre nous il y a des années, et depuis, c’est personnel. La ligue est au courant, tout le monde est au courant, il y a eu une réunion et tout ça… C’est une histoire par rapport à mon fils. (…) Je suis OK avec le fait que les arbitres aient leur propre opinion, mais ne mets pas une faute technique pour prouver que t’as raison. » a lâché CP3 face à la presse après le match.

Les Warriors disent déjà au revoir à la première place ?