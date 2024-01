Hués par leurs fans, Stephen Curry et Klay Thompson réagissent après une énième défaite en NBA

Florian Barré

Mercredi soir, les Golden State Warriors ont accueilli les New Orleans Pelicans au Chase Center. Malheureusement pour les Dubs, la vingtième défaite de la saison a été rapidement inévitable. En un quart temps, les coéquipiers de Stephen Curry accusaient déjà un retard de 19 points (27-46) et n’ont jamais pu recoller. Finalement, devant leurs fans mécontents, les hommes de Steve Kerr se sont inclinés 141-105. De quoi déclencher une huée assourdissante.

Il faut réfléchir longuement et sérieusement pour se souvenir d'une époque où les choses étaient aussi sombres du côté des Golden State Warriors. Même la saison pandémique 2019-20, lorsque Stephen Curry a été blessé pendant la majeure partie de l’année et que les Warriors ont terminé avec le pire bilan de la ligue, a été considérée comme ponctuelle et avait l’espoir d’un brillant premier choix de draft comme consolation. L'espoir, quel qu'il soit, est difficile à identifier cette saison, alors que les Warriors ont été battus pour la sixième fois en huit matchs ce mercredi.

Bientot un transfert pour les Spurs de Wembanyama ? Notre correspondant à San Antonio, Benjamin Moubèche, fait le point sur la situation pic.twitter.com/BGSyd6mqHQ — le10sport (@le10sport) January 4, 2024

Une nouvelle fois déçu, Stephen Curry se hue lui-même

Cette défaite embarrassante, 141-105, contre les Pels de la Nouvelle-Orléans place les Dubs à la 12e place de la Conférence Ouest. De quoi sérieusement agacer les supporters qui espéraient encore quelque chose de leur franchise. Hués durant et au sortir de la rencontre, les joueurs californiens ont évoqué cette situation en conférence de presse, chaque joueur proposant une réaction différente, soulignant le manque de cohésion que les Warriors manifestent depuis quelques matchs.



Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait des huées, Stephen Curry s’est montré compréhensif : « Je ne sais même pas quoi en dire parce que je ne veux pas être prisonnier du moment et comprendre que nous sommes évidemment en difficulté. Il n'y a pas vraiment de quoi se réjouir, donc évidemment, les applaudissements pourraient tout aussi bien être hués. Je ne le prends pas d'une certaine manière. Honnêtement, je me hue en huant notre équipe dans ma tête à cause de la façon dont nous jouons. Donc, vous savez, c’est comme ça, les fans vont réagir comme ils le souhaitent. C'est notre travail de leur donner de quoi se réjouir et nous ne l'avons pas fait. »

« On ne peut pas leur en vouloir »