Basket - NBA : Cette incroyable anecdote sur Kobe Bryant !

Publié le 21 juin 2021 à 21h35 par Th.B. mis à jour le 21 juin 2021 à 21h46

Réputé pour son sens du travail acharné et d’une discipline sans égal, Kobe Bryant jugeait souvent si oui ou non ses coéquipiers méritaient de recevoir le ballon de ses mains. De quoi en agacer certains, mais l’assistant des Lakers a révélé la position de Kobe Bryant sur la question.

Plus de ce monde depuis janvier 2020, Kobe Bryant est entré dans le panthéon du basket et était déjà avant son tragique décès dans la légende de la NBA et cela pour plusieurs raisons. Son palmarès, lui qui comptait 5 bagues de champion NBA avec les Los Angeles Lakers, son style de jeu, mais aussi pour sa « Black Mamba Mentality ». De par son état d’esprit très compétitif et intransigeant au niveau de la charge de travail, Kobe Bryant ne s’est pas fait que des amis au sein de la NBA et a même été jugé trop individuel par moments au cours de sa carrière. Interrogé par Phil Handy, Kobe Bryant s'était expliqué. L’assistant des Los Angeles Lakers a révélé son témoignage.

« Je ne leur fait pas confiance, donc je ne leur passe pas la balle. Je vais être dur avec eux tous les jours »