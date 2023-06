Wimbledon : Djokovic en totale détente, il est invincible

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vainqueur des deux premiers tournois du Grand Chelem en 2023, Novak Djokovic connaît une année fantastique. Désormais le plus grand joueur de tous les temps en nombre de titres, le Serbe arrivera en plus avec l'étiquette de super favori pour Wimbledon. C'est peut-être sur gazon qu'il a encore plus de marge sur ses adversaires, lui qui peut profiter d'une immense expérience.

Présent sur les lieux une semaine avant son début dans le tournoi, Novak Djokovic a fait une apparition très remarquée. Le Serbe, vainqueur à 7 reprises à Wimbledon, aura l'occasion d'inscrire son nom au palmarès une huitième fois pour revenir à hauteur de Roger Federer et aller chercher encore un record. Surtout, il reste sur quatre succès consécutifs, lui qui n'a même plus perdu sur le Centre Court depuis 2013. Une éternité.

Première apparition remarquée

Pour sa première grosse sortie depuis son titre à Roland-Garros, Novak Djokovic n'a pas fait dans le détail. Le Serbe s'est affiché en train de goûter le gazon en référence à sa fameuse célébration quand il gagne Wimbledon. Grand sourire, impression de sérénité extrême, il n'a pas besoin d'en faire plus pour que l'on comprenne le message. A Londres plus qu'ailleurs, il possède une marge sûrement encore plus importante par rapport à ses jeunes adversaires.

Wimbledon : Incroyable, il lance un coup de pression à Djokovic https://t.co/egmNnY2hfH pic.twitter.com/1unNZaVMuh — le10sport (@le10sport) June 27, 2023

Pas de préparation nécessaire

Il en a pris l'habitude désormais : Novak Djokovic ne joue pas sur gazon avant Wimbledon. En réalité, le Serbe ne jouera qu'un match d'exhibition cette semaine à Hurlingham face à Frances Tiafoe. Avant l'Open d'Australie, il avait fait la même chose, affrontant Nick Kyrgios notamment. Après toutes ces années, il sait exactement quoi faire quand il arrivera à Wimbledon, bénéficiant du format pour rentrer dans son tournoi. Ainsi, il n'est pas rare de le voir perdre un set au premier tour, comme ce fut le cas lors des deux précédentes éditions.

Djokovic impossible à battre ?

Même à 36 ans, Novak Djokovic a prouvé qu'il savait encore gagner et écraser ses adversaires physiquement. Le Serbe est peut-être encore plus difficile à battre à Wimbledon qu'à l'Open d'Australie, son jardin. Depuis 2011, date de son premier titre, il n'a perdu que quatre fois. Et cette année, il pourrait effacer un peu plus Roger Federer des tablettes, signe de son extrême domination.