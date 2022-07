Tennis

Wimbledon : Comme Benoit Paire, il craque totalement

Publié le 2 juillet 2022 à 13h35 par Jules Kutos-Bertin

Victime d’un terrible manque de confiance, Benoît Paire a une fois de plus été éliminé au premier tour à Wimbledon. Une défaite qui pourrait être celle de trop pour le Français… Lui aussi éliminé de la quinzaine anglaise, Maxime Cressy a rendu, sans le vouloir, un bel hommage à Benoît Paire en exprimant sa colère sur le court.

Benoît Paire est peut-être en train de vivre la saison la plus difficile de sa carrière. A 33 ans, le Français n’a remporté que trois petits matchs en 2022 contre 17 défaites. Des chiffres difficiles à encaisser pour Paire qui semble au bout du rouleau. Malgré tout, il n’a pas envie d’abandonner. Présent à Roland-Garros, Benoît Paire n’a pas pu passer le premier tour, ce qui ne l’a pas empêché de venir à Wimbledon. Mais une fois de plus, le Français n’aurait pas tenu le coup, battu d’entrée par son compatriote Quentin Halys en quatre manches. De quoi assombrir son avenir…

« Arriver dans un cimetière pareil, ça me déprime »

Mentalement, Benoît Paire n’y est plus. Après son élimination à Wimbledon, le Français confiait ceci dans des propos relayés par L'Equipe : « C'est plus un état mental que j'ai depuis un moment. Un dégoût du tennis. Je vois des personnes pour ça. J'en sentais le besoin. Je discute avec des spécialistes dans ce domaine, je fais un rejet de ce sport. Ça me dégoûte quand je vais sur le court. Ces derniers temps, dès que je mettais le pied dessus, j'avais envie de fuir, donc ça ne servait à rien d'y aller. C'est pour ça que depuis Roland-Garros, je n'ai vraiment pas beaucoup joué. Quand je me retrouve sur un court, j'ai des boules d'angoisse. Ce qui s'est passé aujourd'hui (lundi) était prévisible. J'essaye de travailler surtout pour la suite, pour essayer de retrouver juste un petit peu de plaisir sur un court ». Des propos forts qui laissent penser qu’à tout moment Paire pourrait prendre sa retraite.

Un abandon après un set perdu

Présent à Stuttgart en juin dernier, Benoît Paire avait d'ailleurs annoncé une pause à « durée indéterminée » après sa défaite au premier tour. « Tous les derniers matchs que j'ai joués, j'étais en tête et j'allais presque les gagner et j'ai fini par les perdre. C'est la même chose que lorsque j'ai passé mon permis de conduire ou que les gens vont à un examen à l'université, ils se sentent anxieux. Au lieu de penser que le court est super, qu'il y a un bon public, qu'il fait beau, au lieu de penser ça, je commence à me poser des questions sur mon coup droit, sur mon revers. Je ne me posais pas ces questions avant. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il faut faire », expliquait-il. Finalement, Paire a fait son retour deux semaines après pour le tournoi Challenger de Milan. Après un set perdu, le numéro 73 mondial a préféré abandonner.

Maxime Cressy il aurait du garder la nationalité française au lieu d’américaine si c’est pour parler que en français — jWay824 / Refollow pour retrouver ma tl (@LeWderetour) June 30, 2022

Benoît Paire imité par Maxime Cressy