US Open : Caroline Garcia se lâche après sa terrible défaite

Publié le 9 septembre 2022 à 10h35 par La rédaction

Caroline Garcia avait rendez-vous avec son histoire. Battue par Ons Jabeur en demi-finale de l'US Open, la Française n'a pas caché son immense déception à l'issue de la rencontre. Très touchée, Garcia voit quand même du positif dans son magnifique parcours. Elle qui était 70ème au classement WTA il y a encore quelques semaines, réintégrera le top 10 du classement féminin.

Quelques fans, les plus courageux, ont résisté à la fatigue pour soutenir Caroline Garcia devant leur télévision ce vendredi à 1 heure du matin. Malheureusement, la Lyonnaise n'a pas pu surfer sur la belle vague populaire qui la touche depuis son retour en grâce et sa victoire lors du WTA 1000 de Cincinnati. Défaite par la Tunisienne Ons Jabeur en demi-finale de l'US Open, Garcia a eu du mal à exister. Sans doute dépassée par les événements, elle a très mal débuté cette rencontre et s'est incliné sur un score logique : 6-1, 6-3. Caroline Garcia était déçue mais lucide au moment de se rendre en conférence de presse.

Bravo pour ton parcours @CaroGarcia 👏La fin est triste mais tu nous auras fait rêver tout au long de cet US Open. Continue comme ça Caro ! ✊ pic.twitter.com/goSrCstoVz — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) September 9, 2022

« Le bras ne passait pas aussi bien »

C'était le rendez-vous le plus important de sa carrière. Caroline Garcia affrontait Ons Jabeur pour une place en finale de l'US Open. Méconnaissable, la Française a lourdement chuté et a dressé le constat accablant de ce match. « Ça s'est mal goupillé, le début du match n'a pas été en ma faveur. Un ou deux points où je n'y suis pas allée franchement, comme encore pas mal de points par la suite. Le bras ne passait pas aussi bien et avec mon style de jeu, ça m'a fait manquer quelquefois ma cible: la balle s'est un peu échappée ou a pris le filet. On a fait un match très solide, elle a bien réussi à lire ce que je produisais et mon jeu a été moins efficace que d'habitude » admet Garcia dans des propos rapportés par RMC Sport .

« La nervosité était évidemment présente »

La défaite de Caroline Garcia s'explique aussi par le stress qui la ronge constamment, encore plus lors d'un match avec un tel enjeu. « La nervosité était évidemment présente. Je pense que c’est assez normal. Vous savez, quand j’ai commencé le tournoi au premier tour, j’étais déjà stressée. Chaque match représente beaucoup. Vous voulez gagner chacun d’entre eux. Évidemment, aujourd’hui, je savais que c’était les demi‐finales, donc vous savez ce que cela vous apporte si vous gagnez et ce que vous voulez atteindre. C’est un rêve depuis que je suis toute petite » souligne la Française.

« C'était horrible de se prendre des passings gagnants »