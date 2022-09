Tennis

Alcaraz sur le point d’écrire l’histoire,son clan lâche ses vérités

Publié le 9 septembre 2022 à 22h35 par La rédaction

Carlos Alcaraz a l’occasion de marquer l’histoire du tennis, et celle de sa carrière, à l’issue de cet US Open. En effet, l’Espagnol, décrit par certains comme « le nouveau Nadal », va très bientôt disputer une demi-finale de l’US Open, et pourrait bien s’offrir son premier Grand Chelem et sa toute première place de numéro 1 mondial à 19 ans. Et son entourage lâche ses vérités avant ce moment fatidique…

Carlos Alcaraz pourrait déjà entrer dans l’histoire du tennis, et ce à 19 ans. En effet, l’Espagnol, considéré par beaucoup d’observateurs comme le nouveau Rafael Nadal, a l’occasion de devenir numéro 1 mondial à l’issue de l’US Open. Tournoi dont il va disputer une demi-finale face au tombeur de son compatriote, Frances Tiafoe. Il pourrait bien s’offrir son tout premier titre de Grand Chelem, et par la même occasion, atteindre la place de numéro 1 mondial.





« Mentalement, il est prêt »

Ainsi, dans un entretien accordé au site de l’ATP, l’entraîneur de Carlos Alcaraz Juan Carlos Ferrero a évoqué cette possibilité de gagner un premier Grand Chelem et glaner le titre de numéro 1 mondial à seulement 19 ans. « Nous ne parlons pas de tout cela (la place de numéro un mondial, ndlr). Nous ne prenons pas d’avance sur nous‐mêmes. Nous savons l’opportunité qu’il a devant lui. Il s’immerge, il essaie d’améliorer son tennis tous les jours et il s’amuse sur le court. Sa joie sur le court est ce qui le fait bien jouer. Le chemin est encore long et il y a tellement de choses à faire pour y arriver. Mentalement, il est prêt à gagner un Grand Chelem et à être numéro 1 mondial, mais il faut continuer à travailler dur et garder la tête basse tout le temps, en gardant cette humilité qu’il a ».

« C’est l’un des meilleurs matches que j’ai vu »

Par ailleurs, Juan Carlos Ferrero a évoqué le match de Carlos Alcaraz face à Jannik Sinner. « C’est l’un des meilleurs matches que j’ai vu, en raison de la constante intensité et la difficulté de l’adversaire. Ils se sont forcés à se dépasser. Ils seront deux des plus grands joueurs des 10 prochaines années, avec tout le respect pour ceux qui sont là. Ils sont à un très, très haut niveau. Il y a d’autres joueurs qui s’en approchent, mais je pense qu’il seront les deux joueurs dominants du Tour dans le futur. Alcaraz est un féroce compétiteur. Il se bat jusqu’au bout dans chaque match. Quand il a fini, je lui ai dit que j’étais vraiment fier de comment il l’a accompli ».

