Tennis : Voilà la recette pour faire chuter Djokovic ?

Alexis Brunet

Qui va pouvoir stopper Novak Djokovic à l'Open d'Australie. Le Serbe n'est plus qu'à deux victoires d'un 25ème titre du Grand Chelem. En demi-finale, il sera opposé à Jannik Sinner. L'Italien est en forme, mais face au Djoker, cela va être très difficile. Selon John McEnroe, le joueur de 22 ans doit avant tout y croire, au plus profond de son cœur.

D’ici une semaine, Novak Djokovic devra peut-être encore une fois élargir l’armoire à trophée. Le Serbe participe actuellement à l’Open d’Australie, et il a déjà atteint le stade des demi-finales. Il ne reste donc plus que deux matches à gagner pour le Djoker afin d’obtenir un possible 25ème titre du Grand Chelem. Le natif de Belgrade est le grand favori, mais un concurrent pourrait lui poser de sérieux problèmes.

Djokovic va affronter Sinner

Pour une place en finale de l’Open d’Australie, Novak Djokovic va affronter un des joueurs les plus talentueux de la nouvelle génération, Jannik Sinner. L'actuel numéro quatre mondial est en grande forme, et surtout, il reste sur une victoire face au Djoker. L'Italien avait triomphé face au Serbe en novembre dernier, lors des demi-finales de Coupe Davis. De plus Sinner n'a pas perdu un set depuis le début du majeur australien, ce qui n'est pas le cas de Djokovic. Mais le natif de Belgrade n'a lui tout simplement jamais perdu une demi-finale d'Open d'Australie, dans toute sa carrière.

Tennis : Djokovic est le GOAT, il peut remercier Nadal et Federer https://t.co/6SdM8Sx32P pic.twitter.com/WsbF7uYLMO — le10sport (@le10sport) January 25, 2024

«Novak n’a aucune faiblesse»