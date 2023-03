Tennis : Une incroyable série va s'arrêter pour Nadal

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'une première moitié de saison 2022 exceptionnelle, avec deux nouveaux titres du Grand Chelem, Rafael Nadal a ensuite enchaîné les blessures à partir du tournoi de Wimbledon, où il a dû déclarer forfait avant les demi-finales. L'Espagnol, pas si loin de la place de numéro 1 il y a quelques mois, va sortir du top 10 pour la première fois depuis... qu'il y est entré, lui qui doit déclarer forfait pour Indian Wells et Miami.

Beaucoup touché par les blessures tout au long de sa carrière, Rafael Nadal n'a jamais quitté sa place parmi les meilleurs joueurs mondiaux. Même lors de ses pires années en 2015 et 2016, où il n'avait pas réussi à gagner un tournoi du Grand Chelem. Mais l'Espagnol prend de l'âge, joue de moins en moins et a moins de chances pour prendre des points. 8ème joueur mondial cette semaine, il va connaître une terrible désillusion, même s'il reste encore un infime espoir.

Forfait en mars

En difficulté depuis des mois, Rafael Nadal avait déjà quitté l'Open d'Australie très tôt, une nouvelle fois gêné à la hanche. L'Espagnol vient d'annoncer son forfait pour les premiers Masters 1000 de la saison, Indian Wells et Miami, ce qui aura forcément un impact sur son classement. En effet, il avait commencé l'année 2022 par une série de 20 victoires consécutives, triomphant à Melbourne et atteignant la finale en Californie. Avec cette nouvelle perte de points, Nadal devrait quitter le top 10 pour la première fois de sa carrière.

Plus de 900 semaines, un record

C'est très simple : depuis qu'il a intégré le top 10 le 25 avril 2005, Rafael Nadal n'en est jamais sorti. C'est un record qu'il possède largement puisque cela représente 910 semaines consécutives à l'heure actuelle, bien loin devant les 788 de Jimmy Connors. L'Espagnol est menacé déjà cette semaine en fonction des résultats de ses adversaires à Acapulco et à Dubaï mais peut encore espérer porter ce total jusqu'à 912.

Un espoir très mince

S'il a souvent déclaré qu'il ne s'intéressait plus vraiment au classement, Rafael Nadal partira d'un peu plus loin lors de son retour sur terre battue et ne fera peut-être pas partie des huit premières têtes de série au moment de jouer la défense de son titre à Roland-Garros. Toutefois, l'Espagnol peut encore rester dans le top 10 si aucun des joueurs qui le suivent au classement ne parvient à remporter un match entre cette semaine et Indian Wells. Ce qui paraît très peu probable.