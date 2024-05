Tennis : Rublev est bien de retour, le titre qui va tout débloquer

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A la dérive il y a encore très peu de temps à la suite de sa disqualification du tournoi de Dubaï en février dernier, Andrey Rublev enchaînait les défaites suspectes et confiait souffrir mentalement. Ce tragique événement lui a mis un coup sur la tête et il avait entamé une légère descente aux enfers, symbolisée par sa sortie d'entrée à Monte-Carlo où il était tenant du titre. Finalement il s'est imposé à Madrid ce dimanche, non sans avoir connu un vrai parcours du combattant pour échapper à toutes les perturbations.

Numéro 8 mondial au moment de débuter le tournoi de Madrid, Andrey Rublev n'était pas à l'abri de sortir du top 10 s'il continuait les mauvaises performances. C'est avec beaucoup de courage qu'il a affronté cette étape madrilène, de quoi le relancer complètement. Dans ce tournoi maudit à cause des blessures et des nombreux abandons, surtout des meilleurs joueurs du monde, le Russe a failli jeter l'éponge lui aussi.

Un titre plus qu'inattendu

L'affiche de la finale était déjà très surprenante puisque de l'autre côté du filet, Félix Auger-Aliassime a profité des blessures de trois de ses adversaires pour se hisser aussi haut. Finalement c'est Andrey Rublev qui s'est imposé (4/6 7/5 7/5) au bout du suspense dans un match bizarre où les deux joueurs ont souffert physiquement. Pour le Russe, c'est donc le deuxième titre en Masters 1000 et il a regagné sa sixième place au classement ATP.

Malade toute la semaine

Vainqueur dans la douleur, Andrey Rublev s'est effondré sur le court au moment de gagner le dernier point du match. Le Russe a expliqué sur le court qu'il était au bord du forfait et qu'il a souffert ces derniers jours. « Si vous saviez ce que j’ai vécu ces neuf derniers jours, vous ne pourriez pas imaginer que je puisse remporter un titre. J’avais beaucoup de fièvre. Il y avait quelques problèmes que je ne pouvais pas résoudre. Je dois donner tout le crédit aux médecins. Ce sont des magiciens. Ils ont fait des choses délicates. D’une manière ou d’une autre, j’ai pu au moins jouer. Je n’ai jamais vu ça de ma vie. Ils sont les meilleurs de tous ceux que j’ai eus en tournée. J’étais presque mort tous les jours. Je ne dormais pas de la nuit. Les trois ou quatre derniers jours, j’ai à peine dormi » révèle-t-il.

Enfin débloqué ?

Très régulier l'année dernière, Andrey Rublev a longtemps été le 5ème meilleur joueur du monde derrière les 4 indéboulonnables. Le Russe surpuissant a un problème : en Grand Chelem, il n'arrive pas à dépasser le stade des quarts de finale. Cette victoire à Madrid pourrait lui servir pour enfin passer à l'échelon supérieur. A Roland-Garros, il était tout proche d'atteindre ce stade en 2022.