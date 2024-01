Tennis : Rival de Djokovic et Nadal, il annonce sa retraite en direct

La rédaction

Pourri par les blessures depuis de nombreuses années, Andy Murray peine à retrouver son niveau d'antan. Engagé sur l'Open d'Australie, le tennisman écossais n'a pas existé face à l'Argentin Tomás Martín Etcheverry au premier tour. Après la rencontre, Andy Murray a indiqué que c'était très certainement le dernier match de sa carrière.

Andy Murray n'est malheureusement plus que l'ombre de lui-même. Pour autant, le tennisman écossais, miné par les blessures à répétition ces dernières années, abordait la nouvelle saison avec le plein d'ambition. Seulement, il n'a jamais été en mesure d'inquiéter ses adversaires. Engagé d'abord sur le tournoi de Brisbane, le Britannique a chuté dès le premier tour face au Bulgare Grigor Dimitrov. Bis repetita sur l'Open d'Australie, où il a été sèchement battu par l'Argentin Tomás Martín Etcheverry lors de son entrée en lice.

«Oui, c'est vraiment probable que j'ai joué mon dernier match ici»

La goutte de trop pour Andy Murray. Celui qui fut un solide membre du Big 4, aux côtés de Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer, s'apprête en effet à prendre une grande décision. « C'est vraiment une possibilité. Oui, c'est vraiment probable que j'ai joué mon dernier match ici. C'est peut-être à cause de ce match, justement, je ne sais pas. Pendant le match, vous ne vous posez pas ces questions, vous essayez de rester maître de vos émotions, d'être concentré sur les points » , a-t-il déclaré dans des propos relayés par L'Équipe .

«Oui, c'est dur de finir comme ça»