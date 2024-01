Tennis : Qui est Ksenia Efremova, cette pépite de 14 ans du tennis français ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'année n'avait pas encore commencé qu'une grande nouvelle pour le tennis français pointait le bout de son nez. Ce dimanche, Ksenia Efremova, jeune joueuse française d'origine russe a créé la sensation en s'offrant un tournoi sur le circuit ITF à Monastir à l'âge de 14 ans et 8 mois. Naturalisée en septembre dernier, elle vit dans le sud de la France depuis 4 ans où elle s'entraîne, dans l'académie de Patrick Mouratoglou.

Le tennis féminin français a peut-être enfin trouvé sa perle rare ! Véritable phénomène de précocité, Ksenia Efremova a frappé un grand coup en marquant ses premiers points au classement professionnel dernièrement. La Française disputait les qualifications du tournoi de Monastir (Tunisie) la semaine dernière et elle a carrément écrasé la compétition en s'offrant un magnifique titre, le tout sans perdre un set. A seulement 14 ans, elle s'avance déjà comme l'une des futures stars de la discipline.

Une bête de travail

Déjà remarquée ces derniers mois, Ksenia Efremova n'arrive pas dans le plus grand des hasards dans la cour des grandes. La Française a la chance de pouvoir profiter de l'expérience de sa mère, Julia, ancienne joueuse professionnelle, mais elle travaille aussi très dur dans l'académie de Patrick Mouratoglou depuis 2019. Ceux qui la voient jouer tous les jours sont bluffés par le niveau prometteur qu'elle affiche. Russe d'origine, elle vient tout juste d'obtenir la nationalité française et c'est une excellente nouvelle. D'ailleurs, elle parle déjà très bien le français.

Tennis : Nadal a pensé à prendre une terrible décision https://t.co/33206qoChH pic.twitter.com/xUVYgW56Ap — le10sport (@le10sport) December 31, 2023

Performance inédite en 20 ans

Teintée d'une ambition à couper le souffle, Ksenia Efremova a réalisé une performance historique en s'offrant l'ITF de Monastir dimanche. En effet, la jeune Française est devenue à 14 ans et 8 mois la plus jeune joueuse à remporter un titre à ce niveau-là depuis la Bulgare Sesil Karatantcheva en 2003. Cette dernière avait atteint les quarts de finale de Roland-Garros à 15 ans et atteint la 35ème place mondiale quelques mois plus tard en 2005 avant de plonger pour une affaire de dopage.

Future patronne ?

En ne cachant pas qu'elle aimerait beaucoup devenir numéro 1 dès l'âge de 16 ans, Ksenia Efremova va désormais être classée à la WTA et elle pourrait continuer sur sa lancée dans les mois à venir. La jeune Française sera peut-être l'une des attractions du prochain Open d'Australie, où elle devrait défendre ses chances lors du simple filles. En connaissant une telle percée sur le circuit secondaire, elle a forcément marqué les esprits, elle qui est taillée pour être un diamant brut.