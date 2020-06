Tennis

Tennis : Quand Benoit Paire se sert de Federer pour se payer Wawrinka !

Publié le 2 juin 2020 à 20h35 par A.D.

Lors d'un Live avec Gaël Monfils, Benoit Paire a quelque peu chambré Stan Wawrinka. Selon le Français, le natif de Lausanne n'aurait jamais remporté une médaille d'or en double sans Roger Federer.

Stan Wawrinka est-il meilleur que Benoit Paire en double ? Le Français en doute fortement. Lors d'un entretien avec Gaël Monfils sur la chaine Twitch , Benoit Paire a estimé que Stan Wawrinka devait sa médaille d'or - titre olympique à Pékin en 2008 - à son compatriote suisse Roger Federer.

«Moi aussi si je joue avec Roger Federer j'ai la médaille»