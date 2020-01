Tennis

Tennis : Novak Djokovic ouvert à l’idée d’un report de l’Open d’Australie !

Publié le 5 janvier 2020 à 13h35 par H.G.

Alors que l’Australie est frappée par de violents incendies depuis plusieurs semaines, Novak Djokovic considère qu’un report de l’Open d’Australie pourrait être envisagé si la santé des joueurs est mise en danger par l’air pollué.

La catastrophe environnementale pourrait avoir un impact sur le monde du tennis. Depuis septembre dernier, l’Australie est frappée par des feux de forêt ravageurs ayant conduit à des ordres d’évacuation des populations par les autorités dans le Sud-Est du pays. Près d’un demi-milliard d’animaux auraient péri dans ces flammes qui ont déjà réduit en fumée plus de 6 millions d’hectares, soit deux fois la taille de la Belgique, et qui ôté la vie de 24 personnes. La qualité de l’air est affectée sur tout l’île-continent en raison des fumées dégagées par ces brasiers, faisant notamment de Canberra la ville la plus polluée au monde, et cela pourrait avoir un impact sur la tenue de l’Open d’Australie du 20 janvier au 2 février. En effet, aux yeux de Novak Djokovic, président du Conseil des joueurs de l’ATP, les organisateurs du tournoi doivent envisager un report du tournoi si les incendies et fumées menacent la santé des participants.

« La toute dernière option à envisager »