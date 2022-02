Tennis

Tennis : Vers un nouveau coup dur pour Djokovic ?

Publié le 13 février 2022 à 15h35 par La rédaction

Malgré son retour sur les courts lors de l’ATP 500 de Dubaï, Novak Djokovic a perdu de l’avance sur Daniil Medvedev au classement ATP. Si ce n’est pas encore assuré, L’actuel numéro 1 mondial pourrait se faire dépasser avant la fin du mois, pour la première fois depuis le 3 février 2020.

L’immense talent de Novak Djokovic n’est plus à prouver. Deuxième joueur le plus titré de l’histoire en Grand Chelem (20, à égalité avec Roger Federer), le Serbe est d’ores et déjà une légende de ce sport. Actuel numéro 1 mondial, il est le joueur resté à cette place le plus longtemps dans toute l’histoire du tennis, en l’ayant occupée pendant 360 semaines au total, réparties sur 7 périodes. Incontestablement l’un des meilleurs tennismen de tous les temps, Nole pourrait perdre sa 1ère place très prochainement. Alors que Djokovic n’était pas présent à l’Open d’Australie, la finale jouée par Daniil Medvedev a réduit l’écart entre les deux hommes, à tel point que le Russe pourrait le dépasser avant la fin du mois.

Djokovic pourrait perdre sa place de numéro 1 mondial

Si Novak Djokovic pourrait effectivement perdre sa place sur le trône avant la fin du mois, cela n’est tout de même pas assuré. L’ATP a détaillé toutes les conditions selon lesquelles Djokovic pourrait céder sa place à Daniil Medvedev. Les différentes possibilités se basent sur les tournois d’Acapulco, où seul Medvedev sera présent, ainsi que celui de Dubaï, où ce sera cette fois le Serbe qui se défendra. Voici donc tous les scénarios selon lesquels Novak Djokovic perdrait sa place de numéro 1 mondial :



- Medvedev gagne le titre d'Acapulco, indépendamment des résultats de Djokovic à Dubaï



- Medvedev atteint la finale d'Acapulco et Djokovic ne remporte pas le titre de Dubaï.



- Medvedev atteint les demi-finales d'Acapulco et Djokovic n'atteint pas la finale de Dubaï.



- Medvedev atteint les quarts de finale d'Acapulco et Djokovic n'atteint pas les demi-finales de Dubaï.



- Medvedev atteint le deuxième tour à Acapulco et Djokovic n'atteint pas les demi-finales à Dubaï.



- Medvedev perd au premier tour à Acapulco et Djokovic n'atteint pas les quarts de finale à Dubaï.