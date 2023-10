Tennis : Nouveau dans le clan Rune, Becker désigne déjà le principal rival

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancien entraîneur de Novak Djokovic durant plusieurs saisons, Boris Becker a retrouvé le circuit principal en se rapprochant sérieusement de Holger Rune, la pépite danoise. Le 6ème mondial, en difficulté depuis des mois, a retrouvé le chemin de la victoire pour sa première expérience avec le champion allemand. Mais ce dernier sait qu'il va y avoir du travail à effectuer et malgré ses incidents avec la justice, il a bien vu que Carlos Alcaraz avait ébloui le monde du tennis.

En perdition depuis le tournoi de Wimbledon, où il avait atteint les quarts de finale, Holger Rune lutte toujours pour ne pas perdre sa huitième place à la Race, synonyme de qualification pour le Masters de Turin. Le Danois, qui sera le tenant du titre lors du Rolex Paris Masters la semaine prochaine, a prouvé qu'il était le joueur le plus talentueux de sa génération derrière Carlos Alcaraz. Mais on sent encore que son potentiel pourrait être beaucoup plus exploité, comme l'Espagnol...

Héritier du Big 3

Interrogé récemment par Eurosport Allemagne , Boris Becker est bien sûr revenu sur la montée en puissance de Carlos Alcaraz entre 2022 et 2023. L'Espagnol, impressionnant pour son âge, est souvent comparé au Big 3 depuis le début de sa carrière et a distancé beaucoup de jeunes joueurs de sa génération. « Il est presque impossible d’éviter la comparaison avec Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer. Mais s’il vous plaît, donnez‐lui le temps de se développer, afin qu’il ne perde pas l’intérêt pour le sport, car nous avons encore besoin de lui pendant quelques années. Il est très important pour la scène tennistique, c’est un grand ambassadeur. C’est aussi, et surtout, un grand successeur du Big 3 » estime celui que l'on surnomme "Boum Boum".

20 Grands Chelems, une limite plus atteignable ?

S'il a bien sûr rendu un bel hommage à Carlos Alcaraz, Boris Becker tient tout de même à ajouter que les succès du Big 3 ne seront plus jamais atteints pour le moment. « Il est trompeur de penser que Carlos peut dépasser les 20 titres du Grand Chelem. Je suis convaincu que nous ne verrons plus trois joueurs gagner 20 tournois du Grand Chelem en même temps » poursuit-il. En termes de temps de passage, l'Espagnol reste tout de même en avance...

Second souffle à temps ?

Désormais le nouveau coach de Holger Rune, Boris Becker va essayer d'apporter toute son expérience au Danois pour lui permettre dans un premier temps de garder sa place au Masters. A l'issue de la journée de mercredi, tous les principaux adversaires du tenant du titre du Rolex Paris Masters étaient encore en lice. En réussissant à battre Miomir Kecmanovic pour son entrée en lice à Bâle cette semaine, le même adversaire contre lequel il avait perdu la semaine dernière, Holger Rune a peut-être lancé la révolte.