Tennis : Nadal frôle la catastrophe, il raconte son calvaire

Éloigné des courts depuis près d'un an en raison d'une grosse blessure au psoas, Rafael Nadal a fait son grand retour à la compétition ce mardi à l'occasion du tournoi de Brisbane, où il a écarté sans difficulté Dominic Thiem au premier tour. Après le match, son entraîneur, Carlos Moya, est revenu sur le calvaire qu'a vécu son protégé, indiquant qu'il a failli être contraint de prendre sa retraite.

Il revient de loin. Très loin. Au mois de janvier dernier, Rafael Nadal a été contraint de mettre sa carrière entre parenthèse, la faute à une blessure au psoas contractée lors de l'Open d'Australie. Mais ce mardi, l'Espagnol de 37 ans a fait son grand retour à la compétition à l'occasion du tournoi de Brisbane. Au terme d'un match maîtrisé de bout en bout, le Majorquin a disposé aisément de Dominic Thiem en deux sets, après 1h30 de jeu.

« On nous a dit qu'il y avait un risque qu'il ne puisse pas rejouer »

Interrogé après la rencontre, son entraîneur, Carlos Moya, est revenu sur la longue traversée du désert de son joueur, qui a failli prendre une terrible décision contre son gré. « Ça ne se passait pas très bien, les nouvelles n'ont pas toujours été encourageantes après l'opération. On nous a dit qu'il y avait un risque qu'il ne puisse pas rejouer. On a dû s'arrêter un peu, même reculer. Mais ça faisait partie du processus. Vous n'êtes jamais sûr à 100 % de ce qui va se passer, il n'y a pas de notice qui vous dit que tel jour vous pourrez faire ça, que le lendemain, ce sera OK pour ça » , a-t-il déclaré dans des propos rapportés par L'Équipe.

Nadal se frottera à Kubler au prochain tour

Après s'être défait de l'Autrichien, 98e joueur mondial, Rafael Nadal défiera au prochain tour le local, Jason Kubler (102e mondial), tombeur en parallèle du Russe Aslan Karatsev. Le Majorquin aura, pour sûr, à cœur de réitérer sa bonne prestation du jour, lui qui participera également à l'Open d'Australie (14-28 janvier).