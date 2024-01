Tennis : Nadal blessé, il annonce du lourd pour son retour

La rédaction

Après avoir fait sensation en écartant facilement Dominic Thiem et Jason Kubler aux deux premiers tours du tournoi de Brisbane, Rafael Nadal a chuté face à Jordan Thompson en quarts de finale. Au cours de la rencontre, le Majorquain a été victime d'une déchirure musculaire, qui l'a finalement contraint à renoncer à l'Open d'Australie. Roi de la terre battue, l'Espagnol est attendu à Roland-Garros. Pour Arnaud Clément, ancien finaliste de l'Open d'Australie, Nadal pourrait bien regoûter à la gloire.

«Il va falloir le battre à Roland Garros s'il ne fait pas de bobo»

Touché mais pas abattu, Rafael Nadal compte bien revenir le plus tôt possible sur les courts. Intraitable sur terre battue, l'Espagnol a bien pour ambition de disputer Roland Garros cette année. Vers un 15e sacre pour le Majorquain sur son jardin ? « J'ai envie d'y croire à cette histoire fabuleuse. Une nouvelle page incroyable, un come-back fabuleux... S'il y a un endroit où ça peut arriver, ça sera à Roland-Garros. Tout va dépendre de son physique. On peut prendre ce qu'on veut sur cette semaine: le positif, le négatif. S'il arrive à se réentraîner, qu'il a une bonne programmation, qu'il ne se fasse pas de bobo, qu'il monte progressivement et gagne des matchs sur des tournois, il a encore du temps d'ici Roland-Garros... Pourquoi pas ? Il va falloir le battre à Roland Garros s'il ne fait pas de bobo » , a déclaré Arnaud Clément dans un épisode du podcast Court Numéro 1 sur RMC .

«Sauf que Rafael Nadal quand il s'aligne sur un Grand Chelem, c'est pour jouer les premiers rôles»