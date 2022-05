Tennis

Tennis : Rafael Nadal monte au créneau pour Dominic Thiem !

Publié le 10 mai 2022 à 20h35 par La rédaction

Éliminé dès son entrée en lice au Masters 1000 de Rome, Dominic Thiem a enchainé une cinquième défaite consécutive en 2022. L'Autrichien peut néanmoins compter sur le soutien de Rafael Nadal.

Dominic Thiem a une nouvelle fois perdu, cette fois-ci au 1er tour du Masters 1000 de Rome face à l’italien Fabio Fognini en deux sets (6-4 7-6). Une défaite qui mal, car c’est la cinquième de suite pour l’Autrichien en 2022 qui peine à retrouver son niveau. Retombé à la 162ème place mondiale, Dominic Thiem est sur une série impressionnante de neuf défaites consécutives. Il n’a plus remporté un match depuis le 12 mai 2021. Une situation qui frustre de plus en plus l’Autrichien. Ce dernier a d'ailleurs reçu le soutien de Rafael Nadal qui s’est exprimé sur la situation de l’ex-numéro 3 mondial en conférence de presse.

« C’est une question de temps »