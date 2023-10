Tennis : Malgré les rumeurs, ce Masters 1000 va bien rester dans le calendrier

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Touché par les rumeurs d'une délocalisation il y a quelques mois, le tournoi de Cincinnati, organisé conjointement chaque année sur le circuit ATP et la WTA, devrait survivre aux changements vers le nouveau format. En effet, à partir de cette saison, plusieurs grands tournois ont pris le modèle d'Indian Wells et Miami pour s'étaler sur deux semaines et accueillir un plus grand nombre de joueurs. En 2025, ce sera au tour de Cincinnati.

Légèrement sous la menace car il semblait un peu difficile d'organiser un tournoi de cette envergure avec plus de joueurs d'un coup sur le site, en même temps que le tournoi féminin, le Masters 1000 de Cincinnati ne va finalement pas déménager. La ville de Charlotte ayant été dans un premier temps évoquée, c'est le tournoi lui-même qui a annoncé sur les réseaux sociaux la nouvelle.

Tournoi sauvé

Pas forcément le tournoi le plus réputé, le Masters 1000 de Cincinnati reste tout de même une compétition appréciée car elle permet de se plonger pleinement dans l'US Open. Alors que l'on évoquait une délocalisation pour 2025, ce sera finalement tout l'inverse et c'est Novak Djokovic et Coco Gauff, les champions en titre, qui l'ont annoncé dans une vidéo. « Ce merveilleux tournoi restera à Cincinnati et sera plus grand et meilleur que jamais. Et en 2025, il s’étendra à deux semaines de compétition pour hommes et femmes » affirment-ils. Comme Shanghai pour les messieurs et Madrid et Rome pour l'ATP et la WTA à partir de cette année, Cincinnati va également prendre une autre dimension.

Tennis : Benoît Paire pète encore les plombs, quel gâchis ! https://t.co/YhtscX2h9F pic.twitter.com/ORZmGXmeAp — le10sport (@le10sport) October 11, 2023

Les instances ne reculent pas

Même si tous les grands tournois qui composent les calendriers ATP et WTA ne sont pas tout à fait les mêmes, les instances tennistiques souhaitent homogénéiser le plus possible les circuits. Sept Masters 1000 sur 9 adopteront donc la nouvelle formule en 2025 avec Cincinnati et le Canada pour faire un été très chargé. Chez les femmes, ces tournois opteront également pour la nouvelle formule, tout comme Pékin à partir de 2024, qui est l'équivalent de Shanghai pour les hommes. Dubaï et Doha resteront étalés sur une semaine.

Plus d'opportunités pour les joueurs moins bien classés

Même s'il paraît hallucinant parfois de voir autant de tournois occuper une aussi grande place dans le calendrier, force est de constater que cette nouvelle formule aide un peu mieux les joueurs plus modestes en leur permettant dans un premier temps d'intégrer le tableau. Le premier bilan de cette année 2023 est plutôt intéressant : il y a eu pas mal de surprises à Madrid, à Rome et surtout à Shanghai récemment et c'est peut-être mieux comme cela.