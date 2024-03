Tennis : Les circonstances de la mort du compagnon de Sabalenka révélées

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Numéro 2 mondiale au classement WTA, Aryna Sabalenka s'apprête à disputer le tournoi de Miami. Mais à son arrivée en Floride, la Biélorusse a subi une épreuve absolument terrible : son compagnon est décédé lundi et après un premier rapport qui annonçait une thrombose, Konstantin Koltsov, aurait sauté de son balcon et la police de Miami a établi qu'il s'agissait d'un suicide. A 42 ans, cet ancien hockeyeur partageait la vie de la championne depuis quelque temps déjà.

C'est une tragédie horrible à laquelle personne n'est préparé. Ancien joueur de hockey professionnel, Konstantin Koltsov a même joué en NHL à Pittsburgh et depuis quelques années, il a pris sa retraite sportive. Ce lundi, il a été retrouvé mort et c'est un immense choc pour Aryna Sabalenka, d'autant plus que le couple semblait filer le parfait amour. La numéro 2 mondiale n'a fait aucune déclaration officielle, si ce n'est qu'elle a prévu de participer au tournoi de Miami sans faire de conférences de presse.

La police dévoile les circonstances

Alors que les premières rumeurs avaient fait état d’un caillot de sang qui avait provoqué une thrombose, la police de Miami a tenu à clarifier rapidement la situation sur le décès de Konstantin Koltsov. « Selon les enquêteurs, le lundi 18 mars 2024, vers 0 h 39, la police et les pompiers de Bal Harbour ont été dépêchés au St. Regis Bal Harbour Resort, 9703 Collins Ave, pour un homme qui avait sauté d’un balcon. Le bureau des homicides de la police de Miami‐Dade est intervenu et a repris l’enquête sur le suicide apparent de M. Konstantin Koltsov. Aucun acte criminel n’est suspecté » peut-on lire dans le rapport. Rappelons que ce dernier laisse aussi derrière 3 enfants d'une précédente union.

Sabalenka va poursuivre le tournoi

Même si aucune déclaration de sa part n’a été faite, Aryna Sabalenka va tout de même jouer le tournoi de Miami malgré la situation. En effet, au moment du lancement du tournoi mardi, Tennis Channel a annoncé sur son antenne que la Biélorusse disputera le tournoi tout en ne participant à aucune conférence de presse. Quelques instants plus tard, une vidéo de son entraînement a été publiée sur X . Quel immense courage...

Premier match ce jeudi