Tennis

Tennis : Le terrible aveu de Carlos Alcaraz

Publié le 5 octobre 2022 à 18h35

Hugo Chirossel

Alors qu’il est désormais numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz s’est incliné dès le premier tour de l’ATP 500 de Nur-Sultan face à David Goffin. L’Espagnol voit sa série de 62 matchs d’affilée en remportant au moins un set s’arrêter. Il s’est exprimé au sujet de cette défaite et a reconnu qu’il n’a pas su résister à la pression mise par son adversaire.

« Quand vous jouez contre le numéro 1 mondial sur un grand court, devant un grand public, le feu à l’intérieur vous donne tellement de puissance pour jouer votre meilleur tennis . » David Goffin, 66e mondial, n’a pas caché sa joie après sa victoire face à Carlos Alcaraz (7-5, 6-3), lors du premier tour de l’ATP 500 de Nur-Sultan. L’Espagnol quant à lui a pu découvrir la sensation que procurait le fait d’arriver dans un tournoi dans la peau du numéro 1 mondial.

« Je n'ai pas été capable de faire face à cette pression »

Carlos Alcaraz a désormais une cible dans le dos et ses adversaires sont prêts à tout pour le battre. « Il a joué de supers matches dans sa carrière, il en a joué beaucoup. Il a aussi beaucoup d'expérience. Il a mieux joué que moi, de manière vraiment agressive. Je n'ai pas été capable de faire face à cette pression qu'il me mettait. Et je dois apprendre de ça et en tirer les leçons évidemment », a reconnu le jeune tennisman de 19 ans, des propos relayés par Eurosport .

« Ma confiance en a pâti »