Tennis

Tennis : La grande annonce d'Andy Muray sur sa participation à la Coupe Davis !

Publié le 13 octobre 2021 à 21h35 par La rédaction

Andy Murray a laissé entendre qu'il pourrait déclarer forfait pour la prochaine Coupe Davis. Le Britannique a justifié sa décision.

Alors qu’il avait envisagé de prendre sa retraite en raison de douleurs récurrentes à la hanche, Andy Murray est bien de retour sur les courts de tennis. Même s’il a été battu par Alexander Zverev à Indian Wells ce mardi, le Britannique a retrouvé la pleine possession de moyens. Mais malgré sa forme physique retrouvé, l’ancien numéro un mondial a laissé entendre qu’il pourrait déclarer forfait pour la prochaine Coupe Davis. Andy Murray a justifié sa décision.

« Je ne suis pas sûr de mériter de jouer dans cette équipe »