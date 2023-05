Tennis : La France, terre de tennis même en Challenger !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis un bon paquet d'années, la France peut se targuer d'être l'une des nations qui proposent le plus de tournois dans les échelons inférieurs. A l'heure actuelle, c'est même la nation la plu représentée dans le top 100, derrière les Etats-Unis (11 Français). Cette année, le circuit secondaire s'est un peu plus développé en raison des nombreux changements du calendrier principal, permettant à certains Challengers d'accueillir un plateau exceptionnel.

Avec un peu plus d'un million de licenciés en France, le tennis fait partie des sports préférés dans l'Hexagone et il n'est pas rare de voir un public bien présent dans les rendez-vous les plus modestes. Pour préparer Roland-Garros, la fête du tennis français, de nombreux tournois sur terre battue ont lieu et les organisateurs ont la chance de pouvoir profiter d'un casting exceptionnel.

Un nouveau calendrier profitable

Cette année, plusieurs Masters 1000 prennent exemple sur le fonctionnement d'Indian Wells et Miami et c'est le cas de Madrid et de Rome. Ainsi, sur la deuxième semaine de ces tournois, de grands Challengers prennent leur place à l'image de celui d'Aix-en-Provence la semaine dernière, qui a accueilli un grand nombre de joueurs du top 100 et dont la finale a opposé Tommy Paul, 17ème mondial, à Andy Murray.

De nombreux Français présents au classement

Parce qu'elle est l'une des terres d'accueil d'un tournoi du Grand Chelem, la France a la chance d'avoir un grand nombre de joueurs présents au haut niveau. Si les Américains sont légèrement plus présents dans le top 100, dans le top 500 personne n'égale les Tricolores. A l'heure actuelle, ils ne sont pas moins de 50 ! Beaucoup d'entre eux peuvent ainsi profiter des opportunités présentes sur le circuit Challenger, d'autant plus que la Fédération française a mis en place une "Race France" pour déterminer qui mérite une wild-card pour le tableau de Roland-Garros.

De grands tournois qui se répètent

Après le Challenger d'Aix-en-Provence qui a progressé au rang d'ATP 175 cette année, les joueurs pourront profiter du tournoi Primrose de Bordeaux la semaine prochaine, la deuxième semaine de Rome, qui a également progressé à ce rang. Chez les femmes, les joueuses peuvent également profiter de plusieurs tournois, à l'image de Saint-Malo la semaine dernière ou encore le Trophée Clarins la semaine prochaine.